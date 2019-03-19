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Третий подозреваемый задержан голландской полицией в связи со стрельбой в Утрехте

11:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландская полиция задержала третьего подозреваемого в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

"Задержан третий человек, его причастность к инциденту остается неизвестной", - отметил телеканал. Ранее сообщалось о задержании двух человек, в том числе открывшего стрельбу Гёкмена Таныша.

Нападавший, по данным источников НТК, еще две недели назад находился в заключении. Он являлся фигурантом трех дел: о краже велосипеда, грабеже и изнасиловании. Ряд СМИ со ссылкой на лиц, знавших Таныша, также утверждает, что он имел психологические проблемы и употреблял наркотики.

По данным полиции, в результате атаки, произошедшей в Утрехте в понедельник в первой половине дня, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. По словам медиков, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Какими мотивами руководствовался Гёкмен Таныш, пока остается неизвестным. В правоохранительных органах не исключают, что нападавший имел террористические цели, однако существуют также предположения, что атака была осуществлена по семейным причинам.

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