Трамп отдал четверть зарплаты Министерству внутренней безопасности

11:05 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности страны. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тысяч различным ведомствам», — написал Трамп. По его словам, он перечислил МВБ США $100 тысяч. Он также добавил, что американские СМИ «не любят» писать об этом. К своему посту Трамп прикрепил фотографию чека с переводом средств.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о создании управления по кибербезопасности на базе МВБ. Газета.Ru

