Вопрос о продлении сроков Brexit будет решаться на саммите ЕС
12:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о продлении сроков выхода Великобритании из ЕС будет решаться на саммите глав государств Евросоюза 21-22 марта. Об этом заявил во вторник министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Румынии Джордже Чьямба по прибытии на заседание Совета ЕС по общим вопросам.
"Это решение должны принять лидеры ЕС. И все будет зависеть от причин продления. Если Великобритания просит чего-то, она должна решить, для чего она этого просит", - заявил он.
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