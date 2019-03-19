Вопрос о продлении сроков Brexit будет решаться на саммите ЕС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о продлении сроков выхода Великобритании из ЕС будет решаться на саммите глав государств Евросоюза 21-22 марта. Об этом заявил во вторник министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Румынии Джордже Чьямба по прибытии на заседание Совета ЕС по общим вопросам.

"Это решение должны принять лидеры ЕС. И все будет зависеть от причин продления. Если Великобритания просит чего-то, она должна решить, для чего она этого просит", - заявил он.

