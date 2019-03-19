Из галереи на Пречистенке похитили 5 картин советских художников

12:05 Источник: Эхо Москвы

В галерее на Пречистенке украли 5 картин советских художников. Соответствующее обращение поступило в полицию, рассказали в пресс-службе столичного Управления МВД. Там уточнили, что речь идёт о картинах, написанных в период между 20-ми и 70-ми годами. Началась проверка. Сумма ущерба пока неизвестна. Эхо Москвы