Морская и наземная части "Турецкого потока" соединены в Турции

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток", был сварен в Турции, говорится в сообщении оператора проекта South Stream Transport B.V.

В нем отмечается, что это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".

