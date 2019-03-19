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Морская и наземная части "Турецкого потока" соединены в Турции

13:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток", был сварен в Турции, говорится в сообщении оператора проекта South Stream Transport B.V.

В нем отмечается, что это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".

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