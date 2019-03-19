Великобритания активно фабриковала ложные новости в годы холодной войны - BBC

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании в годы холодной войны распространяло ложные новости, говорится в рассекреченных архивных документах Соединенного Королевства. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

Недостоверную информацию фабриковал секретный отдел британского МИД - департамент информационных исследований (ДИИ), который даже создал собственное новостное агентство и в течение 30 лет предоставлял "фейковые" новости журналистам. В начале 1960-х годов ДИИ насчитывал почти 600 сотрудников, работа которых финансировалась "секретным голосованием", когда использовались бюджетные средства, не подлежащие парламентскому контролю.



Ложные новости считались секретными и передавались из рук в руки. По свидетельству Пола Лэшмара, работавшего в департаменте информационных исследований, его сотрудники "получали удовольствие, соревнуясь с другой стороной". Подробности деятельности "фабрики ложных новостей" он описал в книге Britain's Secret Propaganda War.



Одна из пропагандистских комбинаций включала подделку пресс-релиза Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), базировавшейся в Будапеште. В 1963 году в топы новостей вышла ситуация с африканскими студентами, обучавшимися в Болгарии. Многие из них покинули страну, заявив о расовой дискриминации, и ДИИ решила использовать это, чтобы "усилить [в мире] негодование в отношении восточного блока".



На поддельном бланке для заметок в ДИИ сфабриковали пресс-релиз ВФДМ, который в конце концов оказался у сотен газет и ньюсмейкеров. Для придания достоверности фальшивке ее направили британской дипломатической почтой в Венгрию, и адресаты получили его с местными почтовыми марками. Полностью пресс-релиз, содержавший исключительно оскорбительные высказывания в отношении африканцев, был распространен информационным агентством в Занзибаре. Студенты Черного континента была в ярости, а Союз студентов Нигерии назвал заявление декларацией "белого превосходства". ВФДМ объявила о том, что данный пресс-релиз был фальшивкой, но ущерб уже был нанесен.



Из архивных документов следует, что секретный департамент Форин оффиса несколько раз подделывал и распространял "официальные" заявления по каналам Международного института мира, расположенного в Вене. ДИИ также сфабриковал постеры Международного союза студентов, заменяя аббревиатуру США на китайские иероглифы в попытке превратить антиамериканскую ядерную кампанию в антикитайскую.

