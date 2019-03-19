Генпрокурор РФ предложил резко сократить рассмотрение дел в особом порядке
14:32 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил резко сократить число уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке (когда обвиняемый соглашается с обвинением и суд не исследует доказательства, вынося приговор - прим. ТАСС). Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России с участием президента РФ.
По словам Чайки, одна из причин ухудшения качества следствия "состоит в чрезмерном использовании особого порядка рассмотрения уголовных дел без исследования доказательств - такой упрощенный подход применяется по 70% (рассматриваемых судами уголовных) дел.
"Видим решение в установлении законодателем ограничений на рассмотрение в особом порядке только дел о преступлениях небольшой и средней тяжести", - сообщил Чайка.
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