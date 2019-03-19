0
0
136
НОВОСТИ

Самая высокая зарплата среди подводников у командиров АПЛ

15:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самыми высокооплачиваемыми моряками-подводниками Военно-морского флота России являются командиры атомных подводных лодок (АПЛ) Тихоокеанского флота, несущие службу на Камчатке, и Северного флота - в Арктике. Об этом во вторник, в День моряка-подводника, сообщил ТАСС бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал Олег Бурцев.

"Больше всех из моряков-подводников получают командиры ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и многоцелевых атомных подводных лодок, несущие службу на Камчатке и в Арктической зоне. С учетом всех надбавок, включая двойной оклад, их ежемесячное денежное довольствие составляет около 250 тысяч рублей", - сказал Бурцев, который ранее командовал 1-й флотилией АПЛ Северного флота.

По его словам, второе место по зарплате (полуторный оклад) занимают командиры АПЛ Северного флота, не проходящие службу на арктических островах, третьими идут их коллеги из Приморья (получают 15-процентную надбавку к окладу).

"Денежное довольствие старших помощников, штурманов, командиров боевых частей АПЛ меньше, чем у их командиров, на несколько десятков тысяч рублей пропорционально их служебному положению", - добавил вице-адмирал.

Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:00 19.03.2019
Андрей Воробьев представил подмосковный Центр управления регионом на федеральном уровне
0
2
15:42 19.03.2019
Парк "Зарядье" получил специальный приз выставки MIPIM
0
57
15:32 19.03.2019
Оперный театр "Ла Скала" подвергли критике из-за контракта с Саудовской Аравией
0
78
15:12 19.03.2019
Названы самые дорогие и самые дешевые для проживания города мира
0
105
14:32 19.03.2019
Генпрокурор РФ предложил резко сократить рассмотрение дел в особом порядке
0
158
14:12 19.03.2019
Госдума вводит понятие муниципального округа
0
185
14:00 19.03.2019
Великобритания активно фабриковала ложные новости в годы холодной войны - BBC
0
202
13:32 19.03.2019
Приход к власти на Украине "президента мира" станет лучшим вариантом для РФ - Песков
0
249
13:20 19.03.2019
В Британии футболист на автомобиле протаранил болельщиков соперника
0
210
13:05 19.03.2019
Законопроект о возвращении сезонного перевода времени внесен в Госдуму
0
263

Возврат к списку