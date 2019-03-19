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НОВОСТИ

Названы самые дорогие и самые дешевые для проживания города мира

15:12 19.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Названы самые дорогие города мира. Исследование опубликовано на сайте издания The Economist.

Журнал провёл замер и сравнения цен на различные продукты и услуги в мировых мегаполисах. По итогам прошлого года первое место поделили Гонконг, Париж и Сингапур. Отмечается, что в Сингапуре в переводе на российскую валюту килограмм хлеба стоит более тысячи рублей.

Самыми дешёвыми крупными городами оказались Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан) и Алма-Ата (Казахстан).

Москва заняла в рейтинге  The Economist 102-е место.  Говорит Москва

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