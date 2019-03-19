Названы самые дорогие и самые дешевые для проживания города мира
15:12 19.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Названы самые дорогие города мира. Исследование опубликовано на сайте издания The Economist.
Журнал провёл замер и сравнения цен на различные продукты и услуги в мировых мегаполисах. По итогам прошлого года первое место поделили Гонконг, Париж и Сингапур. Отмечается, что в Сингапуре в переводе на российскую валюту килограмм хлеба стоит более тысячи рублей.
Самыми дешёвыми крупными городами оказались Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан) и Алма-Ата (Казахстан).
Москва заняла в рейтинге The Economist 102-е место. Говорит Москва
Новости
- 16:00 19.03.2019
- Андрей Воробьев представил подмосковный Центр управления регионом на федеральном уровне
- 15:42 19.03.2019
- Парк "Зарядье" получил специальный приз выставки MIPIM
- 15:32 19.03.2019
- Оперный театр "Ла Скала" подвергли критике из-за контракта с Саудовской Аравией
- 15:00 19.03.2019
- Самая высокая зарплата среди подводников у командиров АПЛ
- 14:32 19.03.2019
- Генпрокурор РФ предложил резко сократить рассмотрение дел в особом порядке
- 14:12 19.03.2019
- Госдума вводит понятие муниципального округа
- 14:00 19.03.2019
- Великобритания активно фабриковала ложные новости в годы холодной войны - BBC
- 13:32 19.03.2019
- Приход к власти на Украине "президента мира" станет лучшим вариантом для РФ - Песков
- 13:20 19.03.2019
- В Британии футболист на автомобиле протаранил болельщиков соперника
- 13:05 19.03.2019
- Законопроект о возвращении сезонного перевода времени внесен в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать