Названы самые дорогие и самые дешевые для проживания города мира

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Названы самые дорогие города мира. Исследование опубликовано на сайте издания The Economist.

Журнал провёл замер и сравнения цен на различные продукты и услуги в мировых мегаполисах. По итогам прошлого года первое место поделили Гонконг, Париж и Сингапур. Отмечается, что в Сингапуре в переводе на российскую валюту килограмм хлеба стоит более тысячи рублей.



Самыми дешёвыми крупными городами оказались Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан) и Алма-Ата (Казахстан).



Москва заняла в рейтинге The Economist 102-е место. Говорит Москва

