Оперный театр "Ла Скала" подвергли критике из-за контракта с Саудовской Аравией
15:32 19.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Знаменитый оперный театр «Ла Скала» раскритиковали за контракт с Саудовской Аравией. В результате он решил вернуть уже полученные 3 миллиона евро, сообщает агентство Ассошиейтед Пресс". Согласно спонсорскому контракту, всего театру в течение 5 лет должны были перевести 15 миллионов евро взамен на включение в совет директоров саудовского министра культуры.
В начале марта директор театра «Ла Скала» Александер Перейра рассказал, что ведёт переговоры по поводу этой схемы финансирования. Это вызвало споры в связи с недавним убийством в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В причастности к этому преступлению подозревают саудовские власти. Вместе с тем в «Ла Скала» заявили, что сделка была плохо оформлена. В документе не были прописаны цели, на которые предполагалось тратить деньги. В театре подчеркнули, что не собираются отказываться от любых контрактов с Эр-Риядом. Эхо Москвы
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