0
0
79
НОВОСТИ

Оперный театр "Ла Скала" подвергли критике из-за контракта с Саудовской Аравией

15:32 19.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Знаменитый оперный театр «Ла Скала» раскритиковали за контракт с Саудовской Аравией. В результате он решил вернуть уже полученные 3 миллиона евро, сообщает агентство Ассошиейтед Пресс". Согласно спонсорскому контракту, всего театру в течение 5 лет должны были перевести 15 миллионов евро взамен на включение в совет директоров саудовского министра культуры. 

В начале марта директор театра «Ла Скала» Александер Перейра рассказал, что ведёт переговоры по поводу этой схемы финансирования. Это вызвало споры в связи с недавним убийством в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В причастности к этому преступлению подозревают саудовские власти. Вместе с тем в «Ла Скала» заявили, что сделка была плохо оформлена. В документе не были прописаны цели, на которые предполагалось тратить деньги. В театре подчеркнули, что не собираются отказываться от любых контрактов с Эр-Риядом. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:00 19.03.2019
Андрей Воробьев представил подмосковный Центр управления регионом на федеральном уровне
0
2
15:42 19.03.2019
Парк "Зарядье" получил специальный приз выставки MIPIM
0
57
15:12 19.03.2019
Названы самые дорогие и самые дешевые для проживания города мира
0
105
15:00 19.03.2019
Самая высокая зарплата среди подводников у командиров АПЛ
0
133
14:32 19.03.2019
Генпрокурор РФ предложил резко сократить рассмотрение дел в особом порядке
0
158
14:12 19.03.2019
Госдума вводит понятие муниципального округа
0
185
14:00 19.03.2019
Великобритания активно фабриковала ложные новости в годы холодной войны - BBC
0
202
13:32 19.03.2019
Приход к власти на Украине "президента мира" станет лучшим вариантом для РФ - Песков
0
249
13:20 19.03.2019
В Британии футболист на автомобиле протаранил болельщиков соперника
0
210
13:05 19.03.2019
Законопроект о возвращении сезонного перевода времени внесен в Госдуму
0
263

Возврат к списку