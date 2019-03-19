Андрей Воробьев представил подмосковный Центр управления регионом на федеральном уровне

16:00

Фото Антона Чернова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду правительства РФ Максиму Акимову Центр управления регионом (ЦУР), функционирующий в Подмосковье. Здесь работают 80 сотрудников из 24 ведомств, представляющих такие сферы, как здравоохранение, образование, соцзащита, экология, ЖКХ, строительство, госуслуги, транспорт, СМИ и соцсети. С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудникам ЦУР также доступна информация от систем «Добродел» и «Инцидент».

«Московская область – это территория, у которой почти все регионы РФ могут очень многому научиться. Здесь реализованы прорывные решения по государственному управлению, основанные на цифровых технологиях, – отметил Максим Акимов. – Впечатления от посещения ЦУР очень сильные. Это одно из тех решений, которое может быть оттиражировано в регионах, чтобы обеспечить качественную, быструю связь людей с теми, кто призван реагировать на сложные жизненные ситуации или текущие проблемы. И самое главное – обеспечивать руководство региона данными для принятий управленческих решений».

Под руководством Андрея Воробьёва прошло заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, экспертного сообщества, общественных организаций, госкорпораций и крупных компаний. По поручению президента Владимира Путина в конце 2018 года создано 16 групп Государственного совета, губернатор возглавляет направление, связанное с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика».

«Цифровая экономика, ЦУР сделаны для того, чтобы была экономия денег, исключалась коррупция, была абсолютная прозрачность. Если у тебя есть проблема и жалоба, то они должна решаться в максимально короткий срок. Наша задача – перевести все министерства на цифровой режим, чтобы эффективность управления была заметна и удобна человеку, – сказал Андрей Воробьёв. – Задача рабочей группы Госсовета – выработать дорожную карту, которая позволила бы нам добиться успеха».

Георгий Соловьев