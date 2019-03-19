Франция не видит смысла в переносе даты Brexit - министр по делам ЕС
16:12 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция не видит смысла в переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), которая назначена на 29 марта. Об этом заявила во вторник министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо по прибытии на заседание Совета ЕС по общим делам в Брюсселе.
"Продлить срок - зачем? Время - это не решение, это метод, если есть цель и стратегия. И она должна исходить от Лондона", - сказала она.
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