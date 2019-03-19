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Ушел в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

16:15 19.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об  отказе от  полномочий главы государства.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента»,  — сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов. «В этом году исполнится 30 лет, как я  занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — сказал он.

Обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев родился 6 июля 1940 года. В 1967 году окончил завод-втуз при Карагандинском металлургическом комбинате.

Доктор экономических наук. Академик Национальной академии наук Республики Казахстан. Почетный профессор и почетный доктор ряда ведущих зарубежных и отечественных университетов. Автор многочисленных книг и научных статей.

С 1960 по 1969 годы работал на Карагандинском металлургическом комбинате. С 1969 по 1979 годы находился на партийной, комсомольской работе в городе Темиртау Карагандинской области и Карагандинском обкоме партии. В 1979-1984 годах – секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. С 1984 по 1989 годы – Председатель Совета Министров Казахской ССР. В 1989-1991 годах – первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года – Председатель Верховного Совета Казахской ССР.

Возглавляет Республику Казахстан с момента ее образования в 1991 году.

Награжден многочисленными советскими, казахстанскими и зарубежными орденами и медалями.  Эхо Москвы

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