Мэр Москвы Собянин рассказал как город сохраняет историческое наследие

16:53

Благодаря усилиям городских властей, в 2011-2019 годах в Москве удалось спасти и отреставрировать 1247 памятников старины, сообщил мэр Сергей Собянин на своем персональном сайте. Градоначальник отметил, что правительству постоянно приходится быть посредником, разрешая конфликты в сфере строительства так, чтобы и учесть интересы застройщиков, и защитить сложившуюся городскую среду. «В реальном, многомиллионном, а не музейном городе, реновация отдельных зданий или даже целых кварталов будет идти всегда. Потому что живут здесь реальные люди с их повседневными нуждами и запросами, а не музейные экспонаты», - написал Собянин, иллюстрируя свои слова множеством фотографий и подтверждая цифрами. По информации мэра за время его работы удалось не только спасти и отреставрировать 1247 памятников старины, но и взять под государственную охрану 988 объектов, благоустроить 350 улиц, отремонтировать более 8000 фасадов. Это позволило сократить долю московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с 39% в 2010 году до 6% в 2018 году.

Сейчас в Москве, по данным Собянина, 3025 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 1135 выявленных объектов культурного наследия, 144 объекта, обладающих признаками культурного наследия, и 1289 исторически ценных и градоформирующих объектов.