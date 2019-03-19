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Назарбаев заявил, что останется председателем Совбеза страны

17:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что хотя и слагает с себя полномочия главы государства, он останется председателем Совета безопасности республики.

"Нашими законами я наделен статусом первого президента - Елбасы (лидера нации), остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии "Нур Отан" ( "Свет Отечества"), членом Конституционного совета", - сказал Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

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