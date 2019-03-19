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Майкл Калви попросил консульство США не вмешиваться в его дело - СМИ

17:12 19.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил консульство США не вмешиваться в его дело, чтобы не политизировать его. Об этом «Эху Москвы» рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, который посетил бизнесмена в СИЗО.

Иван Мельников также отметил, что Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю не разрешены звонки родственникам, им также не передают письма.

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