Полиция обнаружила записку в машине уроженца Турции, задержанного после стрельбы в Утрехте

17:32 Источник: Эхо Москвы

Полиция Нидерландов обнаружила записку в машине 37-летнего уроженца Турции, задержанного после стрельбы в трамвае в городе Утрехт. Содержание записки позволяет говорить о том, что нападение было спланированным терактом. Тем не менее, в полиции заявили, что расследуют и другие возможные мотивы, включая и личные.

В результате стрельбы погибли три человека, пятеро ранены. Полиция арестовала троих подозреваемых. Эхо Москвы

