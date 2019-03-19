Полиция обнаружила записку в машине уроженца Турции, задержанного после стрельбы в Утрехте
17:32 19.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Полиция Нидерландов обнаружила записку в машине 37-летнего уроженца Турции, задержанного после стрельбы в трамвае в городе Утрехт. Содержание записки позволяет говорить о том, что нападение было спланированным терактом. Тем не менее, в полиции заявили, что расследуют и другие возможные мотивы, включая и личные.
В результате стрельбы погибли три человека, пятеро ранены. Полиция арестовала троих подозреваемых. Эхо Москвы
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