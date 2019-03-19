Китай утвердит нового далай-ламу в соответствии с религиозной традицией и законами - МИД

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти учитывают религиозные традиции и напоминают, что перерождение очередного далай-ламы произойдет в соответствии с национальным законодательством КНР. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Китайское правительство проводит политику, предоставляющую свободу религиям. <…> Утверждение очередного перерождения далай-ламы должно определяться национальным законодательством КНР, существующими правилами, осуществляться в соответствии с религиозными нормами, с учетом исторических реалий", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.



Дипломат напомнил, что соответствующие религиозные традиции существуют уже несколько столетий, и власти КНР "проявляют уважение и предоставляют необходимую поддержку для их сохранения".



Как сообщило агентство Рейтер, ранее далай-лама заявил, что после своей кончины, возможно, переродится в Индии, и любой его преемник, одобренный Пекином, "не будет заслуживать уважения".



В тибетском буддизме школы гелугпа далай-лама считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары - божества сострадания. Процесс передачи (тулку) от скончавшегося далай-ламы некоему ребенку продолжается несколько лет и сопровождается рядом верификационных обрядов, которые проводятся под надзором авторитетных лам.

