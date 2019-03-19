Путин и Назарбаев поговорили по телефону, содержание беседы не раскрывается - Песков
18:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону во вторник днем с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, однако содержание этой беседы не разглашается. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли контакты двух лидеров перед тем, как Назарбаев сложил свои полномочия.
"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", - сказал он. "Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", - добавил Песков.
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