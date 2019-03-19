Челябинский губернатор Дубровский подал в отставку

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал заявление об отставке. Об этом говорится в выпущенном во вторник заявлении главы региона.

"Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. <...> Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область - замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", - приводит пресс- служба заявление Дубровского.



Президент России Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил и. о. губернатора региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

