Челябинский губернатор Дубровский подал в отставку
18:40 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал заявление об отставке. Об этом говорится в выпущенном во вторник заявлении главы региона.
"Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. <...> Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область - замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", - приводит пресс- служба заявление Дубровского.
Президент России Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил и. о. губернатора региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.
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