0
0
53
НОВОСТИ

Челябинский губернатор Дубровский подал в отставку

18:40 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал заявление об отставке. Об этом говорится в выпущенном во вторник заявлении главы региона.

"Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. <...> Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область - замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", - приводит пресс- служба заявление Дубровского.

Президент России Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил и. о. губернатора региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 19.03.2019
Путин и Назарбаев поговорили по телефону, содержание беседы не раскрывается - Песков
0
122
17:32 19.03.2019
Полиция обнаружила записку в машине уроженца Турции, задержанного после стрельбы в Утрехте
0
136
17:12 19.03.2019
Майкл Калви попросил консульство США не вмешиваться в его дело - СМИ
0
170
17:00 19.03.2019
Назарбаев заявил, что останется председателем Совбеза страны
0
175
16:53 19.03.2019
Мэр Москвы Собянин рассказал как город сохраняет историческое наследие
0
157
16:32 19.03.2019
Пентагон отправил на пенсию шесть ракетных крейсеров
0
209
16:15 19.03.2019
Ушел в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
0
312
16:12 19.03.2019
Франция не видит смысла в переносе даты Brexit - министр по делам ЕС
0
203
16:00 19.03.2019
Андрей Воробьев представил подмосковный Центр управления регионом на федеральном уровне
0
219
15:42 19.03.2019
Парк "Зарядье" получил специальный приз выставки MIPIM
0
209

Возврат к списку