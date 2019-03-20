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На полигонах КНДР для испытаний ракет нет активности - эксперты

07:30 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне не нашли свидетельств какой-либо значительной активности на испытательном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни в КНДР, которая бы говорила о возможности проведения там в ближайшее время новых ракетных пусков. Отчет был опубликован во вторник на сайте исследовательского центра.

"Хотя недавняя активность на полигоне Сохэ, судя по всему, свидетельствует о том, что он снова находится в рабочем состоянии после того, как КНДР предприняла меры по его свертыванию летом 2018 года, не было зафиксировано никакой значительной активности на вертикальном стенде для испытаний ракетных двигателей и на пусковой площадке с тех пор, как мы публиковали наш прошлый отчет по Сохэ (9 марта - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

"Судя по всему, ракеты-носителя на полигоне нет", - отмечают также авторы доклада. "Никакой значительной активности также не зафиксировано и на других объектах полигона", - добавили они.


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