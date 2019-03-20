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Для Ми-28НМ создается новая ракета дальностью 25 км - источник

07:45 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305" с дальностью поражения целей свыше 25 км. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в авиастроительном комплексе.

"Для Ми-28НМ создается новая ракета, "изделие 305", предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность применения ракеты составляет более 25 километров", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что один вертолет сможет нести до восьми таких ракет (по четыре на каждом пилоне).

По словам собеседника, ракета будет лететь к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, информация о местоположении цели будут вноситься в память системы в момент запуска с вертолета. Ми-28НМ, в свою очередь, будет получать координаты цели от своих средств обнаружения или из единой системы управления войсками.

На конечном участке полета, пояснил собеседник, "новая ракета будет включать головку самонаведения для обнаружения цели в заданном районе и поражения". Вертолет сможет получать видеосигнал с ракеты по защищенной информационно- командной радиолинии, добавил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.


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