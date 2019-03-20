Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро - СМИ

09:00 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро. Запись выступления политика в столице государства разместил на ютубе телеканал NewsOne.

По его словам, подземка останавливала работу лишь один раз за всю историю страны, с 18 по 20 февраля 2014 года, в связи с началом «агрессии» со стороны Москвы.



«И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.Также сказываются атаки в гибридной войне», — заключил Порошенко.



Однако он добавил, что попытки помешать развитию инфраструктуры «провалились».



Ранее сообщалось, что Порошенко отказался «варить кашу» с российским президентом Владимиром Путиным. Газета.Ru

