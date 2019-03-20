Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро - СМИ
09:00 20.03.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро. Запись выступления политика в столице государства разместил на ютубе телеканал NewsOne.
По его словам, подземка останавливала работу лишь один раз за всю историю страны, с 18 по 20 февраля 2014 года, в связи с началом «агрессии» со стороны Москвы.
«И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.Также сказываются атаки в гибридной войне», — заключил Порошенко.
Однако он добавил, что попытки помешать развитию инфраструктуры «провалились».
Ранее сообщалось, что Порошенко отказался «варить кашу» с российским президентом Владимиром Путиным. Газета.Ru
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