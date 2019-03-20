Во Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева - BBC
09:20 20.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Французские судебные власти выдали ордера на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
В 2106 году в результате допингового скандала в России оба они были пожизненно отстранены от спорта по итогам расследования комиссии международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Комиссия ИААФ также отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание.
Валентин Балахничев заявил, что считает решение французских властей о выдаче ордера на его арест безосновательным.
"Я не в курсе этого, не знаю, как реагировать на эти вещи", - сказал Балахничев агентству ТАСС, добавив, что он на пенсии и за границу не ездит.
Ордера на арест выданы в рамках начавшегося в 2015 году расследования по делу бывшего главы ИААФ Ламина Диака, который был обвинен в получении миллионных взяток за сокрытие допинговых нарушений российскими спортсменами.
НОВОСТИ
- 10:20 20.03.2019
- Сотрудников ФСИН могут обязать извиняться перед заключенными
- 10:05 20.03.2019
- Байден заявил в узком кругу, что идет на президентские выборы
- 10:00 20.03.2019
- Земан считает Турцию "фактической союзницей "Исламского государства" - агентство
- 09:32 20.03.2019
- Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
- 09:05 20.03.2019
- Белоруссия разместит в РФ гособлигации на сумму до 30 млрд российских рублей
- 09:00 20.03.2019
- Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро - СМИ
- 08:45 20.03.2019
- Четыре авиакомпании РФ приостановили свои контракты с Boeing на поставку самолетов
- 08:30 20.03.2019
- Венесуэла утвердила еще шесть новых послов для Европы и Северной Африки
- 08:15 20.03.2019
- На МКС разместят комплекс для создания карты неба
- 07:45 20.03.2019
- Для Ми-28НМ создается новая ракета дальностью 25 км - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать