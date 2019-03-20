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Во Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева - BBC

09:20 20.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Французские судебные власти выдали ордера на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

В 2106 году в результате допингового скандала в России оба они были пожизненно отстранены от спорта по итогам расследования комиссии международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Комиссия ИААФ также отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание.

Валентин Балахничев заявил, что считает решение французских властей о выдаче ордера на его арест безосновательным.

"Я не в курсе этого, не знаю, как реагировать на эти вещи", - сказал Балахничев агентству ТАСС, добавив, что он на пенсии и за границу не ездит.

Ордера на арест выданы в рамках начавшегося в 2015 году расследования по делу бывшего главы ИААФ Ламина Диака, который был обвинен в получении миллионных взяток за сокрытие допинговых нарушений российскими спортсменами.

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