После акций против мигрантов в Якутске на работу не вышли более 90 водителей маршруток

11:20 Источник: Эхо Москвы

В Якутске после акций против мигрантов на работу не вышли более 90 водителей маршруток. Как пишет издание «Саха дэйли», на днях один из шоферов был избит. В городе повсеместно закрываются продуктовые лавки. Издание отмечает, что причиной агрессии стало изнасилование местной девушки, в котором подозревается приезжий из Средней Азии.

После инцидента прошел стихийный митинг, а затем состоялось массовое собрание, на котором глава Якутии Айсен Николаев пообещал бороться с нелегальной миграцией. Эхо Москвы