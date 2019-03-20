После акций против мигрантов в Якутске на работу не вышли более 90 водителей маршруток
11:20 20.03.2019 Источник: Эхо Москвы
В Якутске после акций против мигрантов на работу не вышли более 90 водителей маршруток. Как пишет издание «Саха дэйли», на днях один из шоферов был избит. В городе повсеместно закрываются продуктовые лавки. Издание отмечает, что причиной агрессии стало изнасилование местной девушки, в котором подозревается приезжий из Средней Азии.
После инцидента прошел стихийный митинг, а затем состоялось массовое собрание, на котором глава Якутии Айсен Николаев пообещал бороться с нелегальной миграцией. Эхо Москвы
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