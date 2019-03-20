Земан считает Турцию "фактической союзницей "Исламского государства" - агентство

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Милош Земан считает Турцию "фактической союзницей "Исламского государства" (запрещено на территории РФ). Об этом он заявил во вторник на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю (Западной Чехии), сообщило информационное агентство ЧТК.

"Почему [турки] нападают на курдов? Потому что они являются фактическими союзниками "Исламского государства", - сказал президент, отвечая на вопрос одного из участников встречи. - Это означает, что именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению "Исламского государства", когда [данная террористическая организация] оккупировала значительную часть Сирии и Ирака. Это, был, например, вывоз нефти [c занятой террористами территории] и тому подобное".



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению хозяина Пражского града, проводит политику по исламизации своей страны. "Это уже не секулярное государство [Кемаля] Ататюрка, а государство, которое исповедует исламскую идеологию, а из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам", - подчеркнул Земан.

