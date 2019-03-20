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НОВОСТИ

Сотрудников ФСИН могут обязать извиняться перед заключенными

10:20 20.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила поправки в приказ о Кодексе этики и служебного поведения сотрудников. Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.  Коммерсантъ

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