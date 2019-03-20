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Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке

11:00 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке" в среду.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", - говорится в сообщении Бердникова.

Он поблагодарил жителей региона и свою команду "за слаженную и в основном эффективную работу". "Но всему наступает разумный предел, 13 лет работы во главе любого региона - это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики", - написал он.

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