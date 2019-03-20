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Франция и Италия готовы блокировать отсрочку Brexit - источник

12:00 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере две участвовавшие в основании ЕС страны - Франция и Италия - готовы блокировать на саммите сообщества 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании (Brexit), запланированного на 29 марта, если не получат гарантий, что эта отсрочка позволит обеспечить организованный выход. Об этом заявил ТАСС европейский дипломатический источник.

"Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход", - отметил он.

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