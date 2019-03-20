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Совет Думы обсудит взыскание компенсации с Украины за ущерб, нанесенный Крыму

12:05 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Госдумы в среду обсудит вопрос о взыскании компенсации с Украины за экономические потери Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в ее составе. Об этом в ходе пленарного заседания палаты сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений", - сказал спикер, добавив, что к этой работе также будут привлечены эксперты и представители региона.

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