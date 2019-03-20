Японский зонд нашел возможные компоненты воды на астероиде Рюгу

13:00 Источник: Известия

Минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой, обнаружены японским космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу. Об этом сообщило агентство Kyodo News в среду, 20 марта.

Поверхность астероида была исследована с помощью спектрографа.



5 апреля аппарат должен выстрелить по астероиду медным снарядом, чтобы создать на нем обширный кратер. В случае успеха это откроет доступ к породам, сохранившимся в неприкосновенности со времени рождения Солнечной системы.



Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом на расстоянии около 300 млн км от нашей планеты. Зонд запустили к нему еще в декабре 2014 года. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, чтобы проникнуть в тайны распространения жизни во Вселенной.



22 февраля японский космический зонд успешно сел на астероид для сбора анализов. Известия

