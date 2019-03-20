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Истребителям НАТО в Исландии пришлось "побеспокоиться" из-за российских самолетов

12:32 20.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В Исландии истребители НАТО были подняты на перехват из-за российских самолетов. Два противолодочных Ту-142 были замечены вблизи воздушной границы страны. Об этом сообщает исландское издание Morgunbladid со ссылкой на министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона. Комментариев со стороны Минобороны России пока нет. В подобных случаях в ведомстве отмечают, что самолеты выполняли плановый полет в международном пространстве.  Эхо Москвы

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