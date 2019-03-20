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НОВОСТИ

Дарига Назарбаева стала спикером Сената Казахстана

13:32 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новым спикером Сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева. Это старшая дочь первого президента страны.

Выборы нового спикера связаны с тем, что предыдущий председатель Сената Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента после отставки Нурсултана Назарбаева.

Старшей дочери первого президента Дариге Назарбаевой 55 лет. С сентября 2016 года она была депутатом верхней палаты парламента республики и возглавляла комитет по международным отношениям. Говорит Москва

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