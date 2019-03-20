Парламент Казахстана принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан
14:32 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законопроект о переименовании столицы республики Астаны в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщил корр. ТАСС из пресс-центра парламента.
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