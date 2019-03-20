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Новые элементы ПРО США в космосе смогут поражать объекты на орбите - Лавров

15:00 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планируемое размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США в космосе будет угрожать космическим объектам неугодным Вашингтону стран. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.

Глава МИД РФ напомнил о российско-китайском проекте договора по предотвращению размещения оружия в космосе, подчеркнув, что "других документов на этот счет на переговорном столе нет".

"Но государства-участники конференции по-прежнему не в состоянии прийти к согласию хотя бы относительно запуска переговоров, - продолжил Лавров. - Вот уже второе десятилетие мы слышим только отговорки: мол, выработка договора дело долгое, начинать переговоры до того, как появится реальная угроза выведения оружия в космос преждевременно, а устанавливать юридически обязывающий запрет на этот счет вообще нецелесообразно".

"Тем временем в США уже выделено ассигнование на создание космического сегмента ПРО и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты, - отметил министр. - Таким образом, будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран".

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