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НОВОСТИ

Власти намерены искусственно сдерживать цены на основные продукты в Крыму

16:12 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти решили искусственно сдерживать цены на продукты в Крыму. Такая договорённость достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, по итогам совещания принят ряд решений, в том числе о необходимости сдерживать цены на основные продукты питания. Кроме того, определены действия для развития туристической инфраструктуры.

Во время недавней поездки в Крым Путин признал, что продовольствие там стоит дороже, чем в других регионах России. Президент связал это не с санкциями, а со слабым развитием сельского хозяйства на полуострове. Говорит Москва

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