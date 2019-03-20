Власти намерены искусственно сдерживать цены на основные продукты в Крыму
16:12 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти решили искусственно сдерживать цены на продукты в Крыму. Такая договорённость достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, по итогам совещания принят ряд решений, в том числе о необходимости сдерживать цены на основные продукты питания. Кроме того, определены действия для развития туристической инфраструктуры.
Во время недавней поездки в Крым Путин признал, что продовольствие там стоит дороже, чем в других регионах России. Президент связал это не с санкциями, а со слабым развитием сельского хозяйства на полуострове. Говорит Москва
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