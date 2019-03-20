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В Госдепе, вероятно, ведется подрывная работа против Трампа - Fox News

16:32 20.03.2019 Источник: Газета.Ru

В госдепартаменте США, вероятно, ведется подрывная работа против Трампа, сообщает Fox News. Такое предположение сделала корреспондент телеканала Кэтрин Херридж.

Как отмечается, до этого республиканец из Северной Каролины Марк Медоуз сделал заявление о координированных действиях против президента США Дональда Трампа. В частности, речь шла о таких ведомствах, как министерство юстиции и ФБР.

«Я думаю, что конгрессмен ссылается на кого-то из госдепартамента, если исходить из моих материалов», — подчеркнула Херридж.

Ранее сообщалось, что отшутившейся об импичменте Трампа спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси не поверили.  Газета.Ru

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