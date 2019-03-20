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Главарь "тамбовской" ОПГ Барсуков осужден в Петербурге на 24 года колонии - суд

17:12 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корр. ТАСС из зала суда.

"По совокупности Барсукова приговорить к 24 годам колонии строгого режима", - сказал судья.

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