Главарь "тамбовской" ОПГ Барсуков осужден в Петербурге на 24 года колонии - суд

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корр. ТАСС из зала суда.

"По совокупности Барсукова приговорить к 24 годам колонии строгого режима", - сказал судья.

