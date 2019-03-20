Главарь "тамбовской" ОПГ Барсуков осужден в Петербурге на 24 года колонии - суд
17:12 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корр. ТАСС из зала суда.
"По совокупности Барсукова приговорить к 24 годам колонии строгого режима", - сказал судья.
НОВОСТИ
- 18:00 20.03.2019
- Более половины россиян считает, что равенство обязанностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах
- 17:32 20.03.2019
- Радована Караджича приговорили к пожизненному заключению
- 17:00 20.03.2019
- В последние два срока Путин милует осужденных в 17 раз реже, чем это делал Медведев - СМИ
- 16:32 20.03.2019
- В Госдепе, вероятно, ведется подрывная работа против Трампа - Fox News
- 16:12 20.03.2019
- Власти намерены искусственно сдерживать цены на основные продукты в Крыму
- 16:00 20.03.2019
- Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на ЧМ в Японии
- 15:32 20.03.2019
- Британия обратилась к ЕС с запросом об отсрочке выхода из сообщества до 30 июня
- 15:12 20.03.2019
- Порошенко объявил о завершающих испытаниях крылатых ракет и систем залпового огня
- 15:00 20.03.2019
- Новые элементы ПРО США в космосе смогут поражать объекты на орбите - Лавров
- 14:32 20.03.2019
- Парламент Казахстана принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать