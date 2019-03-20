Вашингтон не позволит РФ и КНР доминировать в космосе
19:20 20.03.2019 Источник: НГ-Online
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что РФ и КНР оценивают околоземное космическое пространство в качестве потенциального театра военных действий. При этом он заявил, что Китай «быстро движется» в направлении усиления присутствия в космосе, напомнив, что в 2018 году китайское правительство запустило 38 ракет. По словам и.о. главы Пентагона, доминирование США в космосе теперь «оспаривается».
Шанахан упомянул, что планы недавно созданного Агентства космического развития США включают в себя улучшение возможностей для отслеживания гиперзвуковых ракет «противников» США. По его словам, следующим этапом станет развитие средств целеуказания уже для американского гиперзвукового оружия. Кроме того, Вооруженные силы США также будут развивать способы более эффективных действий в условиях подавления спутниковой системы навигации GPS.
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