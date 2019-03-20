Порошенко ввел санкции против 848 физлиц из РФ и других стран

18:40 Источник: RNS

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел санкции против 848 физлиц из России, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также ряда других стран. Документ опубликован пресс-службой украинского лидера.

Под санкции, в частности, попали депутаты из России, Италии, Бельгии, Южной Осетии, Абхазии, а также граждане Германии, Испании, Бразилии и других стран, которые были наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР. Кроме того санкции вводятся в отношении сотрудников правоохранительных органов, судей и военных, "причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе".



Ограничения введены также против 294 юрлиц. RNS

