ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации россиян в составе миссии краткосрочных наблюдателей

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. Как сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами "ОПОРА" Александр Клюжев, соответствующее решение было принято на заседании комиссии ЦИК в среду.

"Другие наблюдатели от этой организации были зарегистрированы", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".



Верховная рада 7 февраля законодательно запретила россиянам быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций.



Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

