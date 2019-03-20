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ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации россиян в составе миссии краткосрочных наблюдателей

20:05 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. Как сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами "ОПОРА" Александр Клюжев, соответствующее решение было принято на заседании комиссии ЦИК в среду.

"Другие наблюдатели от этой организации были зарегистрированы", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Верховная рада 7 февраля законодательно запретила россиянам быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

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