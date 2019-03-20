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Предположительно семь россиян ограбили обменный пункт на Бали, двое застрелены - СМИ

20:40 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Индонезии задержала одного подозреваемого, а также застрелила еще двух человек, которые в составе организованной группы напали на пункт обмена валюты на острове Бали. Как сообщает в среду издание "Бали пост", все они, предположительно, являются гражданами России.

Кроме того, по информации газеты, "еще четверым удалось скрыться, правоохранительные органы проводят оперативно- розыскные мероприятия". Инцидент произошел во вторник на юге популярного туристического острова. Как рассказали представители полиции, неизвестные в масках, в том числе одна женщина, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на обменный пункт и похитили около 63 тыс. долларов.

Как сообщил корр. ТАСС официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин, "проводится проверка данной информации, как ожидается, в ближайшие дни на Бали отправится представитель российской дипмиссии".

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