Пошлины США против Китая могут сохраниться на длительный период
21:20 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дональд Трамп анонсировал сохранение пошлин против Китая на длительный период. По мнению президента США, эти меры помогают на переговорах с Пекином.
Трамп пообщался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездки в город Лима штат Огайо. Президента спросили, собираются ли США снимать пошлины с Китая.
«Сейчас мы не говорим об их снятии. Мы говорим об их сохранении на продолжительный период времени, потому что мы должны убедиться, что заключим сделку с Китаем, и что Китай будет соблюдать эту сделку. У него в прошлом было много проблем с определёнными сделками», — сказал Трамп. Его высказывание транслировали американские телекомпании. Говорит Москва
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