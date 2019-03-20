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Пошлины США против Китая могут сохраниться на длительный период

21:20 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп анонсировал сохранение пошлин против Китая на длительный период. По мнению президента США, эти меры помогают на переговорах с Пекином.

Трамп пообщался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездки в город Лима штат Огайо. Президента спросили, собираются ли США снимать пошлины с Китая.

«Сейчас мы не говорим об их снятии. Мы говорим об их сохранении на продолжительный период времени, потому что мы должны убедиться, что заключим сделку с Китаем, и что Китай будет соблюдать эту сделку. У него в прошлом было много проблем с определёнными сделками», — сказал Трамп. Его высказывание транслировали американские телекомпании.  Говорит Москва

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