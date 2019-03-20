В Италии водитель школьного автобуса поджег его с детьми внутри

22:00 Источник: Русская служба Би-би-си

В окрестностях Милана водитель угнал автобус, в котором ехало более 50 школьников, протаранил на нем несколько полицейских машин, а затем поджег его вместе с детьми внутри. Некоторых из них он перед этим связал.

По данным итальянской полиции, перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям: "Не выживет никто". Однако фактически жертв не было: дети сумели освободиться и выбраться из автобуса через задние окна, которые разбила подоспевшая полиция.

По данным полиции, всего в результате инцидента 14 человек отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

"Это было чудо. А могла бы быть ужасная трагедия", - цитируют СМИ главного прокурора Милана Франческо Греко.



Водитель арестован. Это 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Учитель, находившийся в автобусе вместе с детьми, сказал журналистам, что водитель часто выражал недовольство миграционной политикой Италии.



Некоторые СМИ сообщают, что он требовал "остановить гибель людей в Средиземном море". Русская служба Би-би-си

