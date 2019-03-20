Топилин рассказал о детских пособиях для малоимущих
22:40 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России появятся детские пособия для малоимущих. Право на выплату получат семьи с детьми, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
О подготовке соответствующего законопроекта в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил министр труда Максим Топилин. По его словам, сейчас такие пособия получают 45% семей, в которых рождается первый и второй ребёнок.
«После принятия соответствующего закона с 2020 года уже около 70% процентов семей будут охвачены этой программой», — сказал Топилин.
Предполагается, что выплаты начнутся с 1 января будущего года. Программа потребует около 16 миллиардов рублей бюджетных средств. Говорит Москва
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