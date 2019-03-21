Проверку СБУ телеканал "112 Украина" расценил как политическое давление
07:20 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Телеканал "112 Украина" расценил как политическое давление решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, которым поручено Службе безопасности Украины (СБУ) провести проверку телеканалов на предмет их причастности к террористической деятельности. Об том говорится в заявлении генерального директора телеканала Егора Бенкендорфа.
"Решение СНБО, которым поручено СБУ провести проверку телеканалов на предмет якобы причастности к террористической деятельности, мы воспринимаем как прямое и грубое политическое давление на наши телеканалы как на независимые СМИ. Это попытка нас запугать накануне выборов, а в случае нашего отказа - подготовить почву для закрытия канала", - отмечается в документе.
Бенкендорф подчеркнул, что канал "продолжит работу вне зависимости от усилий властей". "Мы будем обращаться к украинской и международной общественности с просьбой о поддержке в условиях беспрецедентного давления. Мы также требуем от властей прекратить травлю, действовать в рамках закона и соблюдать гарантированную Конституцией свободу слова", - подчеркивается в заявлении.
В среду вступило в силу решение СНБО о начале подготовки к введению санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина". Эти СМИ неоднократно заявляли о давлении на них со стороны власти.
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