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К проверке Boeing 737 MAX 8 подключили ФБР - СМИ

07:40 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США примут участие в проверке процедуры сертификации самолетов модели Boeing 737 MAX 8 ("Боинг-737 макс 8"), один из которых разбился в Эфиопии. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета "Сиэтл таймс" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, задача оказывать содействие аппарату генерального инспектора Министерства транспорта США в проведении такой проверки возложена на подразделение ФБР в Сиэтле (штат Вашингтон). Оно расположено в непосредственной близости от завода Boeing ("Боинг") в Рентоне, офисов этой американской корпорации и отделения Федерального авиационного управления (ФАУ). ФАУ отвечает за сертификацию эксплуатации воздушных судов на территории Соединенных Штатов.

Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8. Глава Минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

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