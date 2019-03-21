Центр Хруничева ведет переговоры с британской компанией о продаже ракет-носителей "Протон-М"
08:15 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ, предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара") ведет переговоры о продаже десяти ракет "Протон-М" британской компании OneWeb ("Уанвеб"). Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в четверг.
При этом гендиректор Центра Хруничева подчеркнул, что оговаривались лишь намерения о поставках, однако никаких контрактов предприятие еще не заключило.
"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium". <...> Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium", - рассказал Варочко изданию.
Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.
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