Центр Хруничева ведет переговоры с британской компанией о продаже ракет-носителей "Протон-М"

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ, предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара") ведет переговоры о продаже десяти ракет "Протон-М" британской компании OneWeb ("Уанвеб"). Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в четверг.

При этом гендиректор Центра Хруничева подчеркнул, что оговаривались лишь намерения о поставках, однако никаких контрактов предприятие еще не заключило.

"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium". <...> Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium", - рассказал Варочко изданию.

Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.



