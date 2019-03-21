0
0
89
НОВОСТИ

Центр Хруничева ведет переговоры с британской компанией о продаже ракет-носителей "Протон-М"

08:15 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ, предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара") ведет переговоры о продаже десяти ракет "Протон-М" британской компании OneWeb ("Уанвеб"). Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в четверг.

При этом гендиректор Центра Хруничева подчеркнул, что оговаривались лишь намерения о поставках, однако никаких контрактов предприятие еще не заключило.

"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium". <...> Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium", - рассказал Варочко изданию.

Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 21.03.2019
США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 - CNN
0
17
09:05 21.03.2019
Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с августа 2018 года
0
54
09:00 21.03.2019
Генпрокурор Украины заявил о получении от посла США списка "неприкасаемых"
0
67
08:45 21.03.2019
ВВС США проведут проверку качества подготовки летчиков
0
80
08:30 21.03.2019
В Новой Зеландии введен запрет на штурмовые и полуавтоматические винтовки
0
101
07:40 21.03.2019
К проверке Boeing 737 MAX 8 подключили ФБР - СМИ
0
162
07:20 21.03.2019
Проверку СБУ телеканал "112 Украина" расценил как политическое давление
0
178
22:40 20.03.2019
Топилин рассказал о детских пособиях для малоимущих
0
530
22:00 20.03.2019
В Италии водитель школьного автобуса поджег его с детьми внутри
0
655
21:20 20.03.2019
Пошлины США против Китая могут сохраниться на длительный период
0
563

Возврат к списку