Генпрокурор Украины заявил о получении от посла США списка "неприкасаемых"

09:00 Источник: Газета.Ru

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович передала ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей. Об этом сообщает The Hill.

Луценко добавил, что посол сделала это еще при их первой встречи. Однако генпрокурор решил, что будет наказывать всех, кто виновен в преступлениях.



«Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», — отметил Луценко. Газета.Ru

