Генпрокурор Украины заявил о получении от посла США списка "неприкасаемых"
09:00 21.03.2019 Источник: Газета.Ru
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович передала ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей. Об этом сообщает The Hill.
Луценко добавил, что посол сделала это еще при их первой встречи. Однако генпрокурор решил, что будет наказывать всех, кто виновен в преступлениях.
«Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», — отметил Луценко. Газета.Ru
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