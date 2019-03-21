Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с августа 2018 года

09:05 Источник: РБК

Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 21:16 мск доллар опустился до 63,88 руб., позже курс упал до отметки 63,65 руб. Курс евро снизился до 72,9 руб. в 21:17 мск, позже он упал до отметки 72,74 руб.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5%. Кроме того, понижен прогноз роста ВВП США в 2019 и 2020 годах: с 2,3 до 2,1% и с 2 до 1,9% соответственно. РБК

